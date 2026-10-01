

Milano, 1 ott. - (Adnkronos) - "Il Teatro alla Scala di Milano è già un'eccellenza che il mondo conosce sotto il profilo della cultura, così come Bracco è conosciuta come azienda importante nel settore sanitario. Le due realtà si intrecciano già da tempo sotto il profilo culturale, perché la Bracco è nostra sostenitrice. Nel caso del progetto che presentiamo oggi il campo cambia, perché non si va più 'in scena' sul palcoscenico, ma nelle strade e nei campi di atletica". Lo afferma Andrea Amato, presidente di Atletica Teatro alla Scala, alla presentazione, oggi a Milano, dell’iniziativa di collaborazione con Bracco Atletica 'Il futuro dell’atletica va in scena'.

"Con Bracco Atletica il connubio è già una realtà. Le nostre atlete più promettenti sono infatti state già accolte da Bracco Atletica. Dunque questa collaborazione, nel segno della cultura, della cura e della corsa, nasce naturale e spontanea - aggiunge - Elementi che fondano sul principio di una migliore società e di un concetto ancora più allargato di senso civico che viene messo a terra con questo tipo di attività".

