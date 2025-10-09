

Roma, 9 ott.-(Adnkronos) - "E’ stato un disonore il mancato arresto di Almasri, noto anche per i suoi crimini. Interessi che non sono di uno Stato di diritto e la paura di ritorsioni locali dove opera Eni con forti interessi hanno indotto il Governo a fare un passo indietro. L’azione del Governo inoltre è stata resa ridicola dalle motivazioni ufficiali portate anche in quest’Aula subito dopo la scoperta del misfatto: si disse che il mandato di arresto era scritto male, poco chiaro, e dunque non si poteva dargli seguito. Neanche in quel momento ci fu una assunzione di responsabilità, come si conviene a chi non ha paura, a chi non mente, a chi non deve coprire nulla". Così il capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella durante la discussione generale della richiesta di autorizzazione per i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano sul caso Almasri.

"Noi riteniamo convintamente che questa Camera debba concedere l’autorizzazione a procedere, debba chiedere verità e giustizia su un atto che non ha nulla a che fare con la sicurezza nazionale quanto con pratiche non trasparenti e con una scelta politica che ha fatto perdere credibilità al nostro paese. Riteniamo altresì, con altrettanta convinzione, che qualsiasi scelta farà oggi questa Camera, nessun voto potrà cancellare la perdita di stima e credibilità che questo Governo si è ‘conquistato’ di fronte al mondo intero trattando con i guanti bianchi un orribile criminale mentre rifiuta di porgere la mano al popolo disperato dei migranti", conclude.

