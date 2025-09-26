

Roma, 26 set. (Adnkronos) - La Giunta delle autorizzazioni della Camera è convocata per martedì 30 settembre alle ore 14.30. All'ordine del giorno la votazione sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso Almasri.

