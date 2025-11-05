

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “L’arresto in Libia di Almasri dimostra in maniera inequivocabile la correttezza dell’agire del governo Meloni e l’infondatezza delle accuse dell’opposizione. Appare del tutto evidente che il nostro esecutivo abbia concesso l’estradizione alla Libia su richiesta della Procura libica e l’arresto di oggi dimostra la fondatezza di quella richiesta. L’opposizione che scalpita, anche stavolta, è rimasta con un pugno di mosche in mano”. Così il vicepresidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama, il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler.

