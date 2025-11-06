

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Al netto dei vizi procedurali, che sono stati ampiamente illustrati dal ministro Piantedosi e dal ministro Nordio sia alla Camera che al Senato, c’è una sola ragione che rende evidente la correttezza dell’operato del governo sulla vicenda Almasri: la tutela e la sicurezza dei nostri connazionali in Libia". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a Tagadà su La7.

"Avere sul territorio italiano un soggetto di questa pericolosità, a fronte di una richiesta alla Corte Penale su cui erano stati riscontrati vizi procedurali, avrebbe rappresentato un rischio inaccettabile. Restituirlo alla Libia è stata dunque una scelta giusta e responsabile. Mi sorprende che l’opposizione, con evidente ipocrisia, non riconosca questa evidenza. Tutto il resto è solo polemica sterile che lascia il tempo che trova. Il ministro Piantedosi, peraltro, ha confermato che insieme alla documentazione era pervenuta anche la richiesta di estradizione: il caso è chiuso", conclude.

