

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L’Aula della Camera ha negato l’assurda richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Almasri nei confronti del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano e dei ministri Nordio e Piantedosi. La pretesa di aprire un processo contro membri del governo per decisioni prese con l’esclusivo interesse di garantire la sicurezza dei cittadini e del Paese era lunare". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

"Il Parlamento ha rispedito al mittente l’ipotesi di ricorrere al giudice penale per vicende esclusivamente politiche, violando dunque il principio di separazione tra i poteri, con un voto chiaro, limpido e di buon senso. Un peccato che qualcuno, anche stavolta, abbia voluto strumentalizzare questa vicenda per tentare di attaccare l’esecutivo", conclude.

