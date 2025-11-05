

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Dopo aver votato alla Camera nel 2010 per dire che Ruby era la nipote di Mubarak, oggi la Meloni vuole farci credere che Almasri è stato arrestato perché l’Italia lo ha liberato. Siamo davvero al ridicolo”. Così la deputata democratica, responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani.

