Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Dal Governo ci spiegano che sapevano tutto. Riaccompagnarono Almasri in aereo di Stato per favorire il corso della giustizia libica. Il rischio è che credano persino alle frottole che raccontano. Un’autodifesa goffa di chi non sa che pesci pigliare. Basterebbe chiedere scusa”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera Arturo Scotto.