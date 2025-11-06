

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Con parole davvero improvvide, il ministro dell’Interno ritiene di archiviare come un successo politico suo e del governo il rimpatrio di Osama Almasri, a seguito di una richiesta di estradizione delle autorità libiche che hanno proceduto al suo arresto. Il caso vuole che la stessa richiesta di arresto sia pervenuta all’autorità giudiziaria italiana da parte della Corte penale internazionale. È vero come dice il proverbio: un bel tacer non fu mai scritto. Piantedosi poteva scegliere il silenzio, ha preferito scalare gli specchi. Alla prossima precisazione, spiegherà che Almasri è stato arrestato in Libia grazie al governo italiano". Così la deputata di Azione Daniela Ruffino.

