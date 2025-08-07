

Roma, 7 ago (Adnkronos) - "Caso Almasri. Su diversi quotidiani si legge oggi una velina che arriva da Palazzo Chigi per la quale la guarentigia costituzionale espressamente prevista per la Presidente del Consiglio e per i Ministri si estenderebbe anche a un collaboratore (più correttamente una collaboratrice) del Ministro della Giustizia". Lo scrive sui sociale Matteo Renzi.

"La Legge Costituzionale 1/89 è cristallina e per me sacrosanta. Chi volesse piegare la norma per salvare una collaboratrice, commetterebbe un atto contro la Costituzione, contro le Istituzioni, contro la Giustizia. Su questo punto non si scherza: la guarentigia costituzionale vale per la Premier e per i Ministri. Non vale per i capi di gabinetto. Se qualcuno provasse a sostenere il contrario si aprirebbe uno scontro istituzionale senza precedenti", aggiunge il leader di Iv.





