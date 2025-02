Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Qualche giorno fa la sorella della leader, perchè nelle democrazie mature quando non c'è la leader parla la sorella, aveva spiegato che il libro da leggere è 'Il signore degli anelli'. Da oggi il libro da leggere è 'Le avventure di Pinocchio'". Lo ha detto Matteo Renzi, in aula al Senato, sul caso Almasri.

"A noi tocca il ruolo del Grillo parlante, quelli che dicono la verità. Nordio e Piantedosi sono il gatto e la volpe. Qualcuno vorrebbe fare Pinocchio, che però è un personaggio positivo -ha proseguito Renzi-. Lucignolo lo fa Delmastro, che se vede il curriculum di Almasri lo propone per il Dap. Meloni vorrebbe fare la fatina, ma fa l'omino di burro. Il presidente del Senato dovrebbe redarguire la maggioranza che interrompe l'opposizione, se no fa Mangiafuoco".