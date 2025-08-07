

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "L'immigrazione clandestina la Meloni la sta aiutando perché nel momento in cui rimanda indietro un criminale che deve gestire i lager a continuare a inviarci migranti, è evidente che il traffico di esseri umani questo governo non lo sta combattendo, ma lo sta aiutando". Lo dice Matteo Renzi a margine de La Versiliana.

