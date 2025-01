Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Il presidente La Russa anzichè continuare a parlare di burraco e Fedez, faccia il presidente del Senato e chieda a Meloni di riferire in aula su Almasri. Questo fa un presidente del Senato, non cambia le regole del burraco o si occupa di Fedez". Lo dice Matteo Renzi in diretta social.