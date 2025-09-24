

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Il relatore Federico Gianassi, deputato del Pd, al termine della sua relazione sul caso Almasri ha proposto alla Giunta della Camera l’autorizzazione a procedere nei confronti del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

La proposta verrà votata dalla Giunta martedì 30 settembre, secondo calendario, per poi passare al vaglio dell’aula.

La seduta è stata sospesa e riprenderà alle 14:30.

