

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “La vicenda Almasri ci dice due cose: la prima è la fondatezza delle scelte portate avanti dal Governo Meloni, la seconda è la malafede e l’incapacità di governare delle opposizioni. E’ sbalorditivo che per le opposizioni il governo Meloni non sapesse della richiesta di estradizione avanzata dalla Procura Generale libica, come è risultato anche dagli atti del Tribunale dei Ministri. Ancora una volta il governo guidato da Giorgia Meloni ha compiuto la scelta giusta nell’interesse nazionale: spiace che la sinistra anche questa volta si sia posta contro l’Italia”. Così Paolo Pulciani, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Giunta per le Autorizzazioni.

