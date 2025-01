Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Non spetta a noi valutare se ci sono ipotesi di reato ma le responsabilità politiche del governo e della Presidente del Consiglio sono evidenti. Per questo ci aspettiamo che domani in Aula chiariscano ogni aspetto di questa vicenda". Così Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Pd.