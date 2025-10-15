

Milano, 15 ott.(Adnkronos) - La dichiarazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio ai giudici del Tribunale dei ministri in relazione al caso Almasri "è una frase che sicuramente riteniamo inadatta al rispetto della funzione giurisdizionale merita in tutti i casi. Siamo rimasti colpiti e amareggiati da questa espressione, però è anche vero che noi dobbiamo continuare il nostro lavoro con serenità". Lo sostiene il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, rispondendo a una domanda sulla proposta avanzata da alcuni componenti togati del Csm di avviare una pratica a tutela dei magistrati del Tribunale dei Ministri di Roma dopo le dichiarazioni rese dal ministro della Giustizia sul caso. "Sappiamo di essere oggetto di queste affermazioni ma questo non ci fa demordere da quelli che sono i nostri obiettivi e dal nostro rispetto istituzionale" conclude.

