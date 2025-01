Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Tutte le valutazioni politiche sono autorizzate ma quello che penso sia evidente a tutti è che ci troviamo di fronte ad una situazione che ha elementi che vanno chiariti. Quindi la fondatezza della azione di Lo Voi è basata su una serie di elementi opachi. È una situazione del tutto opaca rispetto alla quale si giustifica un'azione che, tra virgolette, è una richiesta di chiarimento e non l'anticipazione di una accusa. Il Governo usa il procedimento giudiziario per oscurare il chiarimento politico e mi sembra in questo senso che Nordio e Piantedosi si mettano su questa linea che ancora una volta l'esecutivo usa. Allora della vicenda Santanchè non avremmo mai dovuto parlare perché c'era il segreto istruttorio?". Lo ha detto l'ex ministro della Giustizia ed esponente Pd, Andrea Orlando, a Tagadà su La7.

"Secondo me si crea un precedente abbastanza importante dal punto di vista del rapporto tra il Governo e il Parlamento perché se tutte le volte che c'è un procedimento aperto gli interessati possono dire - conclude Orlando - che quel procedimento può creare una fuga di notizie, quindi violare il segreto istruttorio, e per questo dilazionano di riferire in aula, si modificano anche le prassi parlamentari. Chi riferisce in Parlamento non lo fa perché lo decide ma perché è tenuto a farlo da una prassi parlamentare".