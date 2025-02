Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Le opposizioni tornano a chiedere che la premier Giorgia Meloni riferisca in Parlamento sul caso Almasri. "Le informative di Nordio e Piantedosi sono state del tutto insoddisfacenti, hanno dato risposte non esaustive anzi con due linee in contraddizione tra loro. Ma entrambi hanno chiamato in causa la sicurezza nazionale e il ruolo della presidente del Consiglio, per questo ribadiamo la richiesta di un'informativa urgente della premier Giorgia Meloni. Oggi nei banchi del governo pieni mancava solo lei", ha detto la capogruppo Pd, Chiara Braga, in aula.

Una richiesta avanzata da tutti i gruppi d'opposizione. Dice il capogruppo M5S, Riccardo Ricciardi: "Oggi il ministro della Giustizia ha sbugiardato la premier, lei deve venire in aula e non nascondersi dietro ai suoi servi". E poi Angelo Bonelli per Avs: "Oggi due ministri sono venuti in aula a delegittimare le istituzioni, Nordio in particolare, compresa anche la Corte penale internazionale. Abbiamo sentito bugie inaccettabili. Meloni venga in aula e non sui socila a raccontare le sue bugie". Alla richiesta si sono aggiunti anche Iv con il capogruppo Davide Faraone e Elena Bonetti di Azione.