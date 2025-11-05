

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Con il governo di Giorgia Meloni siamo arrivati al punto di doverci affidare alle autorità libiche per assicurare Almasri alla giustizia. Mentre il nostro governo lo liberava e lo riportava in patria con tutti gli onori di un volo di Stato, dicendo di temere ritorsioni contro il nostro Paese o dando la colpa ai giudici cattivi della Cpi, la magistratura libica contesta reati gravissimi al criminale Almasri. Per colpa del governo Meloni ormai l'Italia si abbassa ai livelli degli stati canaglia". Così le capogruppo M5s nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato Valentina D'Orso e Ada Lopreiato.

