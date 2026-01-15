Roma, 15 gen (Adnkronos) - Si terrà giovedì 22 gennaio la riunione dell'Ufficio di presidenza della Camera per il dibattito sulla richiesta di sollevare il conflitto di attribuzione alla Consulta sulla vicenda che riguarda la capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi nell'ambito della vicenda Almasri. Lo si apprende da fonti parlamentari. Il voto è previsto la settimana successiva.
Almasri: il 22 gennaio Ufficio presidenza Camera sul caso Bartolozzi
15 gennaio, 2026 • 15:13
