

Roma, 10 set (Adnkronos) - La nuova riunione della Giunta per la autorizzazioni della Camera sul caso Almasri è programmata per il 17 o il 18 settembre, quando dovrebbe tenersi l'audizione dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano. Lo ha chiarito il presidente della Giunta Devis Dori, spiegando di aver "mandato la lettera di invito" ai ministri e al sottosegretario alla presidenza per essere ascoltati. In alternativa, Nordio, Piantedosi e Mantovano potranno inviare alla Giunta una memoria scritta, in questo caso entro il termine del 15 settembre.





