Roma, 23 lug. (Adnkronos) - “Il ministro Nordio deve smettere si seguire la strada delle omissioni e delle reticenze e deve dire la verità sul caso Almasri. Il Pd non chiede al ministro dichiarazioni sul procedimento che pende davanti al tribunale dei ministri nel quale è indagato, ma pone una gigantesca questione politica dalla quale Nordio non può scappare a gambe elevate come ha fatto fino ad oggi: si chiede la verità sul caso Almasri”. Lo dichiara il deputato Federico Gianassi, capogruppo Pd in Commissione Giustizia, durante il Question time alla Camera con il ministro Nordio.

“Nordio – continua il parlamentare dem - ha detto nell'Aula di Montecitorio che il suo ministero si è potuto attivare soltanto nella giornata del 20 gennaio, ma dalla stampa sappiamo che lo stesso dicastero era già attivo dal giorno prima, poche ore dopo l'arresto del 'tagliagole' libico. O il ministro Nordio era a conoscenza dei fatti e quindi ha mentito al Parlamento, oppure la struttura da lui guidata si muove senza che il ministro ne abbia consapevolezza. Nel primo caso avremmo difronte un ministro che mente, nel secondo un ministro che non conta nulla”, conclude Gianassi.