Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Avanti con l'ostruzionismo in aula per protestare sul caso Almasri e la mancata risposta della premier Giorgia Meloni alla richiesta di riferire in Parlamento sulla vicenda. I 5 Stelle, fanno sapere fonti parlamentari, la faranno già da stasera quando verranno discussi gli ordini del giorno, dopo il voto di fiducia sul dl Cultura. Se ne era già avuto un assaggio lunedì scorso, quando oltre 30 deputati M5S si erano iscritti a parlare trasformando la discussione generale sul dl Cultura in una discussione sulla vicenda Almasri.