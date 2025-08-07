

Roma, 7 ago (Adnkronos) - "Sto depositando una proposta di modifica dell'articolo 18-bis del regolamento della Camera per rendere accessibile a tutti i deputati, quindi non solo ai membri della Giunta per le autorizzazioni, la visione di tutti i documenti relativi ai casi in esame in Giunta autorizzazioni". Lo dice Devis Dori, deputato di AVS e presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera.

"Naturalmente auspico che già a settembre possa essere discussa e approvata in Giunta Regolamento, in modo che possa trovare applicazione anche al caso Almasri, estremamente delicato perché coinvolge un sottosegretario alla presidenza del Consiglio e due ministri", prosegue Dori.

"Considerato che nel passaggio in Aula ogni deputato sarà chiamato a esprimersi con un voto segreto, è importante che tutti possano farlo con la massima consapevolezza degli elementi in campo. Infine, e non ultimo, la questione riguarda anche i gruppi che non sono rappresentati nella Giunta autorizzazioni, come Italia Viva, che si troverebbero a dover votare in aula una relazione senza aver potuto studiare alcun allegato”, conclude.



