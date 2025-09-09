Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Domani, come previsto, si terrà una nuova seduta della Giunta per le autorizzazioni alle ore 14 nella quale il relatore Gianassi illustrerà la relazione introduttiva sulle richieste di autorizzazione a procedere del Tribunale dei Ministri relative ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano”. Ne dà notizia il presidente della Giunta Devis Dori.
Almasri: Dori, 'domani nuova seduta Giunta'
9 settembre, 2025 • 08:14
