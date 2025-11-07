

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Che in quelle fasi, in quei giorni, ci siano state delle dinamiche molto complesse è sotto gli occhi di tutti. Io sono membro della giunta autorizzazioni, abbiamo seguito per filo e per segno la vicenda. Io penso che Nordio, Piantedosi e Mantovano, questi tre membri del governo, abbiano avuto un solo obiettivo: quello di tutelare la sicurezza dei nostri concittadini”. Così Enrico Costa di Forza Italia, intervenendo a Start su Sky TG24.

“In Libia avevano delle relazioni e dei servizi deputati alla sicurezza che evidenziavano il serio rischio di ritorsioni nei confronti dei nostri concittadini. La ponderazione massima di quei momenti è stata giustificata da questo. Non è il governo che ha messo fuori il generale Almasri ma la Corte di Appello. È stato espulso. Ora, alla luce dell’arresto, l’opposizione dovrebbe rimangiarsi le critiche di impunità perché il governo lo ha cacciato”, conclude.

