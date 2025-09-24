Roma, 24 set. (Adnkronos) - Giovedì 9 ottobre dalle 9, esame e voto in Aula su autorizzazione a procedere nei confronti de ministri Nordio, Piantedosi, Mantovano. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio.
**Almasri: Camera vota su autorizzazione a procedere il 9 ottobre'**
24 settembre, 2025 • 12:04
Roma, 24 set. (Adnkronos) - Giovedì 9 ottobre dalle 9, esame e voto in Aula su autorizzazione a procedere nei confronti de ministri Nordio, Piantedosi, Mantovano. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio.