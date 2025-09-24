

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Inaccettabili gli attacchi di Fratelli di Italia ai colleghi Gianassi e Dori. La Giunta è stata chiamata a esprimersi su una questione delicata che coinvolge vertici del governo e Gianassi ha messo a disposizione la sua professionalità e serietà per una relazione che entra nel merito senza pregiudizio. Gli unici mossi da pregiudizio sono i rappresentanti di quella destra che non perde occasione per attaccare la magistratura, a qualunque livello. Le minacce non ci spaventano, ma anzi rafforzano le nostre intenzioni di fare chiarezza sulla vicenda Almasri, una delle pagine più buie e sconcertanti del Governo Meloni". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

