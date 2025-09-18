

Roma, 18 set.-(Adnkronos) - “Scopriamo che in Italia il ministro della giustizia non si chiama più Nordio ma Giusi Bartolozzi. Il vero dominus a via Arenula è il capo di gabinetto. Nella vicenda Almasri chi prese il bandolo in mano, creando una situazione pasticciata, fu Bartolozzi. Basta leggersi le carte e guardare le spiegazioni diverse che Nordio e Piantedosi hanno dato in aula rispetto alla memoria difensiva consegnata alla Giunta per le autorizzazioni della Camera”. Così il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, ospite a Sky.

“La destra coprirà Bartolozzi con lo scudo perché teme che la vicenda esploda. Se viene giù Bartolozzi viene giù Nordio, se viene giù Nordio viene giù il governo, e questo Meloni non può permetterselo”, conclude.

