

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Gli attacchi sgangherati degli esponenti delle opposizioni sull’arresto del generale libico Almasri confermano che è proprio grazie al governo italiano se Almasri oggi è stato arrestato. Infatti, la decisione del rimpatrio non è stata frutto soltanto delle lacune della procedura della Cpi, della volontà di tutelare la sicurezza nazionale e quella dei nostri connazionali in Libia, ma è stata una conseguenza della richiesta di estradizione giunta dalla Procura Generale Libica che oggi ha concretizzato quella richiesta di estradizione arrestando Almasri". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami.

"Se l’arresto in Libia di Almasri oggi è stato possibile è ovviamente perché l’Italia ha rimandato in Libia Almasri. La schizofrenia della sinistra raggiunge, quindi, livelli patologici pronta ad utilizzare l’arresto di Almasri in Libia pur di attaccare il governo, ignorando, o facendo finta di ignorare, che è stato proprio il Governo italiano a consegnare alle autorità libiche, che appunto avevano richiesto Almasri. Chiunque capisce che l’arresto di Almasri in Libia è stato possibile perché l’Italia ha rispedito Almasri in Libia", conclude.

