Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Meloni ha pubblicato un video dove sventola un foglio dicendo che è un avviso di garanzia. Io non so cosa sia, ma in Italia la procura che riceve una denuncia verso un ministro deve, senza indagare, trasmetterla al tribunale dei ministri, che poi deciderà, e informare i diretti interessati. Se è avvenuto questo non è possibile che il capo di un governo inizi il suo dire con una tale bugia. E' un atto dovuto". Così Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7.