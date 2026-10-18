

Napoli, 18 ott. (Adnkronos) - Dopo il match del Penzo dove il Napoli è stato battuto dal Venezia 1-0, gli azzurri sono tornati oggi ad allenarsi al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di Champions League, martedì alle 21:00 al Maradona contro il Bodo Glimt. Non ha preso parte alla seduta di allenamento il tecnico dei partenopei Massimiliano Allegri, colpito da uno stato influenzale.

Mentre i giocatori che hanno giocato ieri dal primo minuto hanno effettuato lavoro di scarico, il resto del gruppo è stato impegnato in un lavoro individuale e successivamente in una sessione aerobica.

