

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Hanno ammesso le sei aggressioni le due persone denunciate nella notte nell'ambito delle indagini sulla banda della minicar. Si tratta di due ragazzi di 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. I due, che hanno un precedente per furto insieme, sono stati individuati dopo le indagini dei militari dell'Arma e della polizia locale, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Ambrogio Cassiani. Il fascicolo, aperto a piazzale Clodio per tentato omicidio, passa ora alla procura dei minorenni.

I carabinieri della compagnia di Roma San Pietro e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, nella notte hanno sequestrato una minicar per caratteristiche e fattezze, corrispondente a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre, tra cui quella che avrebbe provocato il grave ferimento dell’attore

Da﻿vide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata.

La minicar utilizzata, che aveva tre adesivi con un cobra, luci led sul paraurti anteriore e una luce rossa sulla targa, è stata ritrovata sotto casa del diciassettenne ed è ora sotto sequestro. Il numero dell’autofficina presente su uno degli adesivi ha permesso di risalire al meccanico che poco tempo fa li aveva installati insieme alle luci. Nel corso della confessione uno dei due ha riconosciuto il cappellino ritrovato in strada dopo una delle aggressioni.

I due sono stati individuati infatti anche grazie alla testimonianza di un meccanico che ha riferito di aver installato su una minicar alcuni led, una luce rossa sulla targa, e adesivi, di cui uno con un serpente, che corrispondevano alle caratteristiche dell’auto ricercata. I loro movimenti sono stati ricostruiti grazie all’applicazione installata sul cellulare di uno dei due che permette di localizzare da remoto i dispositivi.

I due denunciati, identificati come conducente e passeggero, sono stati sentiti in caserma dal pm della procura di Roma, nella notte, e hanno ammesso i fatti. Il giovane alla guida della minicar nera vive a Monteverde mentre l’amico che era con lui in auto è di Testaccio. Uno dei due festeggiava il compleanno tra il 4 e il 5 ottobre, una delle notti delle aggressioni.

Le indagini, coordinate dalla procura ed eseguite grazie all’ausilio delle sezioni ‘Cyber Investigation’ e ‘Rilievi Tecnico Scientifici’ dei carabinieri del Nucleo Investigativo e del Ris di Roma, hanno consentito di ritenere la minicar individuata come il mezzo con cui erano state commesse le sei aggressioni.

