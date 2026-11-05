

Parigi, 5 nov. (Adnkronos) - Caos nei cieli oggi giovedì 5 novembre, con numerosi aerei colpiti da allarmi bomba in Europa. Il bilancio di questa mattina è salito a 15 voli coinvolti. Oltre ai 4 voli non identificati e segnalati dalla polizia della Repubblica ceca che erano in volo verso Praga, ci sono anche i voli Aer Lingus da Dublino a Roma, che ha effettuato un atterraggio di emergenza a Évreux in Francia; quello Fr6410 Ryanair da Madrid a Sofia (10:45); quello Fr3606 Ryanair da Copenaghen a Sofia (10:45); quello Fr1730 Ryanair da Londra Stansted a Sofia, che è atterrato a Plovdiv, in Bulgaria (10:45).

Poi ci sono i voli Lo235 Lot Polish Airlines da Varsavia a Bruxelles (10:48); W46387 WizzAir da Milano Malpensa a Varsavia-Okęcie, deviato verso Vienna, Austria (10:52); FinnAir AY1761 da Helsinki a Roma Fiumicino (10:52); Ay 1471 FinnAir da Helsinki a Vienna (11:06). E poi i voli W43064 WizzAir da Milano-Malpensa a Bucarest (11:50); A3552 Aegean Airlines da Salonicco a Milano-Malpensa (12:17) e Fr8953 Ryanair da Porto a Milano-Malpensa.

Il primo allarme è scattato su un volo tra Dublino e Roma, costretto a un atterraggio di emergenza in una base militare a Evreux in Francia. A seguito di segnalazioni anonime per un presunto allarme bomba a bordo di un volo Finnair da Helsinki, destinato e regolarmente atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 9.30 scortato da jet dell'Aeronautica militare..

Un altro allarme bomba è scattato su un volo decollato questa mattina dall'aeroporto 'Silvio Berlusconi' di Malpensa. L'aereo, della compagnia Wizz Air, era diretto a Varsavia, ma è stato dirottato a Vienna, dove è atterrato. Lo fa sapere la compagnia aerea. La minaccia di bomba è stata ricevuta durante il volo. Il dirottamento "è stato disposto in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio", fa sapere la Wizz Air, sottolineando che "l'episodio si inserisce in una serie di analoghe minacce di bomba che, negli ultimi giorni, hanno interessato diverse compagnie aeree in tutta Europa. Wizz Air non è l’unico vettore a essere stato preso di mira: anche altre compagnie hanno ricevuto minacce che hanno comportato il dirottamento dei voli e l’attivazione dei relativi controlli di sicurezza".

La compagnia ha assicurato di star "collaborando pienamente con le autorità competenti e sta adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e membri dell’equipaggio continuano a rappresentare la nostra assoluta priorità".

Due gli allarmi bomba su altrettanti aerei in atterraggio questa mattina all'aeroporto di Milano Malpensa. A quanto apprende l'AdnKronos, il primo allarme è scattato su un volo Aegean Airlines partito da Salonicco e il secondo su un Ryanair decollato da Oporto. In entrambi i casi sono atterrati presso lo scalo milanese attorno alle 9.30 e 10.20 e sono state attivate immediatamente le procedure di bonifica da parte della polizia su passeggeri, bagagli ed equipaggio. Sarebbero state delle segnalazioni anonime a far scattare l'allarme bomba sui voli di Aegean Airlines e Ryanair in atterraggio stamattina all'aeroporto di Milano Malpensa, apprende l'AdnKronos.

Un ulteriore allarme bomba ha riguardato un volo Wizz Air Milano-Bucarest. La compagnia aerea ha confermato che anche il volo da Malpensa a Bucarest Otopeni è stato oggetto di una minaccia bomba. Poiché l'aeromobile era già in fase di avvicinamento alla destinazione finale, non è stato necessario effettuare alcuna deviazione e il volo è atterrato in sicurezza presso l'aeroporto di Otopeni.



Dopo l'allarme bomba sugli aerei in arrivo a Roma, due caccia Eurofighter del 4° Stormo dell’Aeronautica militare sono decollati immediatamente dalla base aerea di Grosseto. L’intervento immediato ha consentito di individuare l’aeroplano civile per poi scortarlo fino all’arrivo a destinazione, dove è atterrato in sicurezza.

A quanto apprende l'Adnkronos da fonti qualificate, sono stati i cosiddetti 'Combattenti dello Stato maschile'a firmare la mail (in italiano, avente per oggetto 'Segnalazione di una minaccia') che ha fatto scattare l'allarme bomba su due voli da Helsinki e da Dublino diretti a Roma. Fanno parte di un gruppo che si connota per contenuti a forte carattere omofobo, razzista e misogino. Inserita nella galassia del 'maschilismo radicale' e ispirata all'ideologia 'incel' ('involuntary celibate', vale a dire 'celibe involontario'), questa formazione è da tempo all'attenzione dei nostri apparati di sicurezza e di intelligence ed è stata inserita in Russia nella lista dei movimenti illegali di matrice estremista e terrorista. Sempre secondo quanto apprende l'Adnkronos, gli allarmi bomba sui voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa sono partiti da una mail scritta in italiano dallo stesso contenuto di quelle arrivate a Fiumicino ma indirizzate all'Enac e sempre firmate dallo stesso gruppo. ﻿



Martedì 3 novembre, nell'arco della giornata, sono stati segnalati una decina di allarmi bomba riguardanti voli in Europa, tutti confermati come falsi. "Qualsiasi minaccia contro i civili è inaccettabile", ha detto via social il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas. "Assicurare la sicurezza dei cittadini riesta una priorità" della Commissione, aggiunge. La Commissione, ha aggiunto Tzitzikostas, sta "monitorando attentamente la situazione" ed è "in contatto" sia con gli Stati membri che con l'Easa, l'agenzia europea per la sicurezza nell'aviazione.

Il commissario ha chiesto alle autorità nazionali, che hanno la "responsabilità di valutare le minacce alla sicurezza", di "indagare sugli incidenti e di adottare misure di sicurezza appropriate, di collaborare appieno con gli operatori aeroportuali, le compagnie aeree e le autorità di pubblica sicurezza". Per il politico greco, "è troppo presto per trarre conclusioni", per dire se "gli incidenti sono legati. Le indagini nazionali restano in corso", ha concluso.

"Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini segue con particolare attenzione la questione legata ai ripetuti allarmi bomba che stanno investendo il traffico aereo europeo. Salvini è in stretto contatto con l'Enac per monitorare i voli che atterrano su suolo italiano e con l'Enav per la gestione del traffico aereo che sorvola l'Italia senza fare scalo nel nostro Paese". Così una nota del Mit.

