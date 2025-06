PHOTO





Roma, 18 giu. (Adnkronos Salute) - "Le carni bianche sono una scelta essenziale per la nostra nutrizione perché contengono proteine nobili ad alto valore biologico che garantiscono l'apporto di tutti gli aminoacidi essenziali di cui abbiamo bisogno e che non siamo in grado di produrre. Contengono inoltre molte vitamine, in particolare quelle del gruppo B, essenziali per un corretto nutrimento. Sono poi povere di grassi e facilmente digeribili". Lo ha detto Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo dell'università Campus Bio-Medico di Roma, commentando quanto emerso dall'indagine 'Italiani e carni bianche, tra falsi miti e nuovi food trend', realizzata da AstraRicerche e Unaitalia, l'associazione di riferimento delle carni avicole italiane.

"Sapere come abbinare i diversi alimenti può contribuire al miglioramento dell'assunzione dei nutrienti in essi contenuti - aggiunge l'esperto - Ad esempio, sappiamo che il ferro nelle carni è presente in forma poco biodisponibile. Abbinando però la carne a cibi che contengono vitamina C, si può contribuire alla trasformazione del ferro in una forma più facilmente assorbibile dall'organismo. Lo stesso vale anche per l'assunzione concomitante di carni bianche e alimenti che contengono bromelina, come l'ananas e la papaya, una scelta che rende le prime anche più digeribili".

"E' infine molto importante sapere - rimarca Piretta - che gli studi scientifici internazionali ci dicono che le carni bianche, rispetto ad altre carni, hanno il vantaggio di essere poco correlate all'incidenza delle malattie cardiovascolari. Sono utili alla prevenzione delle malattie tumorali, ma anche per gli adolescenti e per chi fa attività sportiva, perché aumentano la massa muscolare. Non dimentichiamoci poi degli anziani, che tendono ad andare incontro ad una perdita della massa muscolare. Mangiare carni bianche, che contengono una grande quantità di proteine e pochi grassi e presentano una grande digeribilità, è essenziale per rinforzare e aumentare la massa muscolare e ridurre così il rischio di sarcopenia".