

Sabaudia, 9 set. (Adnkronos Salute) - "All'interno del gruppo NewPrinces, Plasmon rappresenta un polo di eccellenza, è l'unico polo italiano per la produzione di nutrizione per l'infanzia italiano. Ha una tradizione di cento anni e ha rappresentato per tante generazioni la nutrizione per i più piccoli. Noi oggi stiamo investendo su un grande progetto di rilancio della filiera, in particolare valorizzando tutte le filiere, quelle più pregiate, a partire da quella del latte, per portare sulla tavola degli italiani un prodotto di eccellenza che non è possibile replicare con altre soluzioni". Così Angelo Mastrolia, presidente NewPrinces e Plasmon, intervenendo oggi a Sabaudia al workshop istituzionale 'La politica del fare a tutela del bambino'.

"Valorizzare la filiera agroalimentare - continua Mastrolia - significa concentrarsi nel sostenere i piccoli produttori che di solito producono prodotti di eccellenza, ma che hanno bisogno di un supporto per far sì che queste piccole produzioni, molto frammentate in Italia, sopravvivano e siano sostenibili, nel medio-lungo termine. Oggi, tutelare le piccole filiere produttive regionali è un nostro obiettivo". Anche per questo "ci confrontiamo con le istituzioni - precisa - per trasmettere il grande valore che l'intero gruppo NewPrinces rappresenta in Italia con più di 17 stabilimenti e con un numero totale di oltre 13 persone addette".

Per garantire il benessere nutrizionale dei più piccoli, secondo Mastolia "la prima cosa è lavorare su prodotti di filiera, possibilmente a chilometro e soprattutto su filiere di prodotti italiani, cosa che oggi siamo in grado di offrire solo noi: altri brand - conclude - producono i loro prodotti in altre parti d'Europa e comunque molto distanti da dove siamo noi".

