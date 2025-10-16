

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Una giornata di festa, ma anche di rinnovato impegno per migliorare le condizioni di vita di chi non ha accesso all'alimentazione". Così, la regina Letizia di Spagna, parlando all'evento per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione in occasione dell'80esimo anniversario dell'istituzione della Fao. "Deve essere riconosciuto il diritto inalienabile dell'alimentazione - ha detto Letizia Ortiz durante il suo intervento, nel quale ha elencato le cause che determinano la fame, come "la guerra, lo spreco alimentare, i fenomeni naturali, colpiscono chi ha più bisogno, le disuguaglianze, con le donne che continuano ad affrontarle nel tentativo di accedere alle risorse, ma anche le migrazioni, la perdita di biodiversità, che continuano a crescere".

"Per far fronte a questi scenari - ha sottolineato la regina - la Fao continua a contare su un corpo tecnico molto qualificato. La Spagna promuove la collaborazione con la Fao. Ci troviamo anche nelle zone di conflitto. Il re - ha ricordato - ha detto che la dignità dell'essere umano non è negoziabile. E' necessaria una cooperazione multilaterale per aiutare chi non ha avuto la nostra fortuna e ha avuto una vita più difficile".

