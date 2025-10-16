

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La Fao è leader nel campo dell'agricoltura e dell'alimentazione. E' Importante promuovere le aree rurali al fine di raggiungere la sicurezza alimentare. Dobbiamo portare soluzioni per produrre cibo per tutte le nazioni del mondo". Lo ha detto, parlando a nome del presidente cinese Xi Jinping, il ministro dell'Agricoltura e degli Affari rurali della Cina Han Jun, parlando alla Giornata Mondiale dell'Alimentazione in occasione dell'80esimo anniversario dell'istituzione della Fao.

"La Cina - ha aggiunto - lavora assieme alla comunità internazionale a iniziative di sviluppo per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Oggi il presidente Xi Jinping encomia il lavoro per assicurare la sicurezza alimentare e ricorda l'impegno della Cina per condividere l'impegno per la sicurezza alimentare globale. La Cina lavora affianco della Fao per un mondo senza fame. Raggiungere l'obiettivo 'fame 0' dell'Agenda 2030 sulla sicurezza alimentare richiede un consenso forte della comunità internazionale".

