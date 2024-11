PHOTO





Roma, 5 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Il marketplace internazionale di vendita al dettaglio online, AliExpress, annuncia il suo 11.11 Global shopping festival, offrendo ai consumatori le migliori offerte dell'anno, con sconti fino all'80% su prodotti di tendenza. Quest'anno, la piattaforma estende il festival dello shopping, consentendo ai consumatori di beneficiare di un mese di sconti a partire da oggi fino al 3 dicembre. Ogni giorno, gli amanti dello shopping su AliExpress possono usufruire di un servizio veloce e affidabile, con consegne transfrontaliere che arrivano in soli 7-10 giorni. Per migliorare ulteriormente l'esperienza dei clienti, la piattaforma offre* spedizioni e resi gratuiti, facilitando gli acquisti in modo semplice e conveniente.

“L'11.11 shopping festival, che inizia a novembre, dà il via a un periodo di shopping festivo prolungato, con sconti consistenti su un'incredibile selezione di brand popolari e prodotti di tendenza. Ci impegniamo a fornire un'esperienza di shopping divertente e senza interruzioni, soprattutto durante l'intenso periodo festivo. Siamo così sicuri che queste siano le migliori offerte dell'anno che incoraggiamo i consumatori a mettere nel carrello un regalo per sé stessi, oltre a fare acquisti per gli altri”, afferma Gary Topp, european commercial director di AliExpress.

Un nuovo studio presentato da AliExpress rivela che gli italiani amano acquistare online per gli altri durante le festività, ma raramente pensano di regalare qualcosa anche a sé stessi: la maggior parte (28,73%), infatti, afferma di acquistare qualcosa per sé una volta ogni uno o due mesi. Secondo l'indagine, il 7,87% dei consumatori in Italia non acquista mai un regalo per sé stesso, e questa riluttanza a concedersi un regalo è più marcata tra le persone di età superiore ai 55 anni (12,22%). Al contrario, le generazioni più giovani (tra i 18 e i 34 anni) tendono a premiarsi con maggiore frequenza.

Gli italiani che si concedono un regalo una volta all'anno (13,07%), nella maggior parte dei casi lo fanno senza un motivo in particolare. Infatti, la percentuale maggiore di intervistati (41,84%) ha dichiarato che comprerebbe un regalo per sé senza alcuna occasione speciale, mentre il 33,67% lo farebbe per il compleanno e il 23,47% per Natale. Questo modello differisce da quello di altri Paesi europei, dove il compleanno è l'occasione principale per acquistare un regalo per sé stessi. L'indagine ha rilevato che gli uomini sono più propensi a comprarsi un regalo per il compleanno e per Natale, mentre per quasi la metà delle donne (47,52%) prevale la tendenza a farlo per nessuna occasione particolare.



Tra tutte le generazioni, il 37,20% degli intervistati dichiara che i limiti di budget sono il motivo principale per cui non si concedono più spesso regali per sé stessi e questo dato aumenta con l'avanzare dell'età. Le generazioni più giovani non sono solo quelle che cercano maggiormente gli sconti (17,33%), ma anche quelle in cui prevale maggiormente il senso di colpa per aver speso soldi per sé stessi e la sensazione di non meritarselo.

AliExpress punta a rendere più conveniente l'acquisto di regali, per gli altri o per sé stessi, in questo periodo di festività. Con sconti fino all'80% in categorie come casa, bellezza e salute, elettronica di consumo, sport e altre ancora, i consumatori possono spendere meno ma ottenere di più durante l'11.11 Global shopping festival su AliExpress.