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Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Anche quest’anno Bnp Paribas Cardif, tra le principali compagnie assicurative in Italia, ha organizzato la “Settimana del Volontariato, confermando un impegno che negli anni è diventato un appuntamento fisso nel calendario. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 200 collaboratori di Bnp Paribas Cardif in Italia, coinvolti in sette progetti realizzati insieme a Fondazione Francesca Rava – Nph Italia Ets, realtà che da 25 anni sostiene concretamente l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo: Palla al centro, La fattoria didattica del Trotter, Nuova cascina fattoria pianeta terra, In Fattoria con Nocetum, Nuova vita ai pacchi orfani, A pranzo con l’opera Cardinal Ferrari e A Pranzo con l’Opera San Francesco.

Palla al Centro è il progetto che offre ai giovani detenuti dell'Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria un percorso educativo orientato alla ripartenza. Quest'anno i volontari si sono messi alla prova con un workshop teorico-pratico di imbiancatura volto a realizzare un murales e a tinteggiare uno spazio interno della struttura detentiva. La fattoria didattica del Trotter, nel cuore del Parco Trotter, porta avanti percorsi didattici per i bambini delle scuole primarie di un quartiere segnato da forti fragilità sociali. Il contributo dei volontari si è concentrato sulla cura degli spazi verdi: piantumazioni, sistemazione di aiuole e recinzioni, oltre a interventi di imbiancatura e pulizia della fattoria. Nuova cascina fattoria Pianeta Terra è una struttura che accoglie minorenni vittime di abbandono e violenza, giovani maggiorenni e famiglie in difficoltà, accompagnandoli in un percorso verso l'autonomia. I volontari hanno sistemato il giardino con la piantumazione di siepi lungo il perimetro, si sono dedicati a lavori di imbiancatura e hanno condiviso un laboratorio di cucina per preparare il pranzo insieme alla comunità.

Il progetto In fattoria con Nocetum, una comunità mamma-bambino che accompagna donne in condizioni di fragilità sociale, insieme ai loro figli, verso una piena e reale autonomia di vita, ha visto il gruppo di volontari impegnati nella cura dell'orto e delle aree verdi, la pulizia dei ricoveri degli animali della fattoria, la manutenzione degli arredi esterni, il riordino di dispensa e magazzino, fino a un momento conviviale in cucina. Nuova vita ai pacchi orfani è un’iniziativa di economia circolare in collaborazione con GLS, che dona i cosiddetti "pacchi orfani" - privi di mittente e destinatario - destinandoli alle comunità e alle strutture sostenute dalla Fondazione Francesca Rava in Italia e ad Haiti.



I collaboratori di Bnp Paribas Cardif hanno contribuito a sbancalare, smistare e catalogare la merce prima che prendesse la via della donazione. Partecipando al progetto A pranzo con l'Opera Cardinal Ferrari, un centro diurno no profit che accoglie persone senza dimora e famiglie in grave difficoltà economica, offrendo loro cibo, vestiti e assistenza quotidiana, i volontari hanno dato una mano concreta nel servizio mensa, sedendosi a tavola insieme agli ospiti della struttura per un pranzo condiviso. A Pranzo con l’Opera San Francesco, realtà fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini a Milano che si impegna ad assicurare ai poveri assistenza gratuita e accoglienza e a garantire il diritto alla salute, è un progetto che ha coinvolto i volontari nel fornire supporto per il servizio mensa e a partecipare al pranzo condiviso con gli ospiti della struttura.



“Sono felice che la Settimana del Volontariato di Bnp Paribas Cardif abbia raggiunto la quarta edizione e che la generosità delle nostre persone cresca anno dopo anno” ha commentato Alessandro Deodato, Ceo di Bnp Paribas Cardif in Italia. “Quando con i nostri colleghi dedichiamo tempo ed energie a chi vive situazioni di fragilità, e rafforziamo le relazioni fra colleghi, impariamo a guardare il mondo da un altro punto di vista e torniamo arricchiti. Per questo siamo orgogliosi di investire in questo progetto, insieme alla Fondazione Francesca Rava, con la convinzione che il benessere di una comunità si costruisce anche con la capacità delle imprese di creare un ecosistema virtuoso che coinvolge tutti, collaboratori inclusi”.

“Il volontariato d’impresa è un valore prezioso perché trasforma il tempo che i dipendenti scelgono di donare in un aiuto concreto per chi vive una situazione di fragilità” ha dichiarato Mariavittoria Rava, presidente Fondazione Francesca Rava. “Ringraziamo di cuore BNP Paribas Cardif per aver scelto, per il quarto anno, di essere al fianco della Fondazione Francesca Rava: la partecipazione dei suoi dipendenti ai nostri progetti è un gesto concreto di attenzione e responsabilità verso le comunità. Siamo felici di condividere ancora una volta questo percorso, che dimostra quanto il tempo donato possa diventare un valore per gli altri”.



L’iniziativa è parte di 1MillionHours2Help, il programma globale del Gruppo BNP Paribas, che coinvolge i propri collaboratori in attività solidali, durante l’orario di lavoro, con l’obiettivo di restituire valore alla comunità e promuovere il benessere collettivo. Nel 2025 i dipendenti coinvolti in tutto il mondo sono stati 49.508, con 667.107 ore dedicate al volontariato, di cui 61.880 sostenute da tutti i collaboratori delle società del Gruppo in Italia e 1.740 ore da quelli di BNP Paribas Cardif in Italia. L’obiettivo è di raggiungere un milione di ore entro la fine del 2026 e contribuire attivamente alla costruzione di un mondo più inclusivo e sostenibile.

Molte altre iniziative (competizioni sportive o maratone, pulizia dei parchi, regali solidali, ecc.), organizzate durante tutto l’anno a supporto di varie associazioni, rientrano nell’ambito del volontariato aziendale, all’interno del programma globale 1MillionHours2Help. Per contribuire a costruire un futuro collettivo nel territorio in cui opera, Bnp Paribas Cardif in Italia promuove anche vari progetti mirati a sostegno della comunità che fanno leva sulla circolarità, alimentata dall’innovazione, in cui le azioni virtuose di impresa, collaboratori, partner e clienti entrano in sinergia producendo un impatto positivo. La Compagnia è fortemente impegnata a favorire la diffusione di una cultura inclusiva dentro e fuori l'azienda (Inclusion Days, partecipazione al Pride, partnership con Valore D ecc.), a supportare le nuove generazioni con attività di education e formazione digitale per i figli dei collaboratori ed è sempre in prima linea nella ricerca scientifica, insieme alle altre società di Bnp Paribas in Italia.

Bnp Paribas Cardif in Italia si impegna ogni giorno anche a creare un ambiente di lavoro sostenibile, equo e inclusivo prendendosi cura delle persone nella loro unicità e ascoltandone i bisogni. Molte sono le iniziative rivolte ai collaboratori per promuovere la salute e la prevenzione (assicurazione sanitaria, pacchetti di visite specialistiche per la prevenzione, vaccino antinfluenzale, donazioni Avis ecc.), il benessere mentale (servizio ascolto psicologico, webinar dedicati ecc.) e il benessere nutrizionale e fisico (corsi fitness online, accesso a nutrizionisti, webinar sulla nutrizione distribuzione di frutta fresca nelle aree break, snack più sani nei distributori automatici, challenge sportive ecc.). Bnp Paribas Cardif in Italia è da anni in prima linea per combattere il fenomeno dell’obesità attraverso la sensibilizzazione ed educazione alimentare per studenti di scuole elementari e medie e con altre iniziative che coinvolgono clienti e partner.







