

Rimini, 28 mag. - (Adnkronos) - L’attesa è finita: ha preso il via oggi la ventesima edizione di RiminiWellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) che fino a domenica 31 trasforma la Fiera di Rimini e la Riviera nel cuore dello sport, dell’innovazione e del benessere. Un’apertura all’insegna dell’energia, con 30 padiglioni e oltre 190.000 mq tra spazi interni ed esterni che fanno da palcoscenico a competizioni, dimostrazioni e attività sportive, mentre la Rivera ha iniziato ad animarsi con le attività di RiminiWellnessOFF, quarta edizione del fuori fiera organizzata in collaborazione con il Comune di Rimini.

Al centro della cerimonia di apertura dell’evento il tema dello sport e del benessere come leva di innovazione e sviluppo per imprese e territori con gli interventi del presidente di Ieg Maurizio Ermeti, del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il direttore centrale per i settori dell’export di Ice Agenzia Maurizio Forte, il Sottosegretario di Stato per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica Claudio Barbaro e l’assessora a turismo, commercio e sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni.

Gli allenamenti e le competizioni sportive si fondono in Fiera con l'eccellenza dell'aggiornamento professionale. A dettare il ritmo fin dalle prime ore di apertura è stato Hyrox, protagonista con quattro giorni di gare pronte a testare la resistenza di migliaia di atleti. Panatta propone due appuntamenti d'eccellenza come il Panatta Rimini Contest e la Diamond Cup Rimini. Le sfide si intensificano ulteriormente con Italian Showdown 2026, la grande celebrazione della comunità italiana di CrossFit che avrà inizio domani. Parallelamente allo spettacolo sportivo, riflettori puntati anche sull'aggiornamento degli operatori di settore. A RiminiWellness viene infatti presentata in anteprima europea la nuova disciplina Water Cross, protagonista nell'Acquapower Stage, mentre Matrix Fitness ha inaugurato la propria Educational Lounge, un programma di seminari su temi cruciali come gestione aziendale, AI, longevità e prestazioni.





Nell’Innovation Area di RiminiWellness startup, scale-up e team di ricerca presentano soluzioni innovative per il mondo del wellness. Realizzata con Tecnopolo di Rimini, Clust-ER Health, Clust-ER Turismo Emilia-Romagna e Angi, l’area punta a favorire business, nuove opportunità di mentorship e l’incontro tra progetti innovativi, incubatori e acceleratori. Sabato 30 maggio in programma la Pitch Competition, con 30 startup e Pmi innovative su salute, AI, nutrizione, turismo wellness, longevity e sport economy.



Al via questo pomeriggio il forum “Lo sport che genera valore per ambiente e comunità”, patrocinato dal Ministro per le Disabilità e dal Ministero dell’Ambiente. Sarà presente il Sottosegretario di Stato Claudio Barbaro, con interventi di Fabio Salerno e Niclas Svenningsen (Unfccc). I lavori si chiuderanno con l'allenatore della Nazionale femminile di basket Andrea Capobianco. Il forum proseguirà domani con il corso di formazione “La sostenibilità come leva d'impresa”, dedicato alle buone pratiche per la gestione sportiva, che aprirà con il saluto del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Protagonisti club, aziende e organizzazioni come Juventus Fc, Nativa, GOfit, Scarpa ed Epsi, per un’occasione formativa su organizzazione di eventi a basso impatto, fino all’economia circolare e ai finanziamenti europei.



Venerdì 29 il prestigio internazionale di RiminiWellness trova conferma nella prima edizione italiana del World Active Summit, in programma in Sala Diotallevi 2. Per la terza Assemblea Generale e l’elezione del nuovo Board of Directors, World Active sceglie infatti Rimini come sede per definire leadership e strategie della federazione per i prossimi anni, rafforzando il ruolo dell’attività fisica come pilastro della salute pubblica in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).



I dati e le analisi che verranno presentati nella Body&Mind Arena da Cna Emilia-Romagna, evidenzieranno come Slow Tourism, cicloturismo ed esperienze territoriali contribuiscano alla nascita di nuovi modelli economici locali. Interverranno Roberta Frisoni, assessora regionale al Turismo, Laura Sillato, presidente di Cna Turismo e Commercio Emilia-Romagna, Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani, Susanna Maggioni, vicepresidente Fiab Italia, e Christian Bertoni, vicepresidente Aps Senio e Gesso. Nel pomeriggio gli incontri proseguiranno con gli scenari futuri del Wellness Tourism condotto da Paola Rizzitelli.

Il dibattito sul futuro dei club di fitness e del wellness tra trend di settore, community e strategie continuerà nella Fitness Innovation Arena (B3) con il workshop guidato dalla Industry Leader Natalia Karbasova, fondatrice di FitTech Club, una delle voci più autorevoli in Europa sul fitness business. E ancora, il focus tecnologico con "Human First, Tech Forward: AI’s Role in the Future of Fitness & Health Coaching", con Kathleen Ferguson e Igor Castiglia, approfondiranno il ruolo dell’intelligenza artificiale nel coaching, tra valore tecnologico e centralità della relazione umana. Infine, Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, attraverso la divisione Culinary Wellness Solutions, anticipa a Rimini il nuovo Master in Health and Performance Chef, trasformando il cibo in un asset strategico per cliniche di longevità, realtà sportive e ospitalità B2B.

