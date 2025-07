Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “La pasta, integratore di felicità”. È questo lo slogan che accompagna la campagna di promozione del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, realizzata da Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare in partnership con la Fipav – Federazione Italiana Pallavolo, per valorizzare una vera e propria icona del made in Italy: la pasta. La campagna è stata presentata oggi a Roma presso il Circolo del tennis del Foro Italico alla presenza del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, e dei principali gruppi industriali italiani della pasta e delle atlete della nazionale italiana femminile di volley.

Uno spot Tv girato durante il ritiro delle campionesse olimpiche azzurre al Centro Pavesi Fipav, che da settembre sarà on-air sulla tv nazionale, e poi ancora uno spot radio e una serie di reel e stories pensati per i social network, che vedono protagoniste le azzurre della nazionale femminile di volley, capitanate da Anna Danesi. Le atlete, riprese durante alcuni momenti di pausa dagli intensi allenamenti, fanno un break a sorpresa con un piatto di pasta, organizzato dalla capitana e dalla vice capitana (Carlotta Cambi) della squadra. La pasta, ambasciatrice del gusto italiano nel mondo, energetica e leggera, mette tutte d'accordo a tavola, contribuendo ad alimentare il buonumore delle azzurre.

La pasta stimola le endorfine, gli “ormoni della felicità”, e può favorire il riposo notturno, stimolando la produzione di serotonina (la molecola del benessere) utile per andare a dormire più rilassati e sazi. E poi, la pasta è smart per natura: costa poco, è versatile in cucina ed è sostenibile dal punto di vista ambientale.

Dal punto di vista economico, la pasta rappresenta un pilastro del sistema agroalimentare nazionale e vanta una leadership mondiale indiscussa. L’Italia è infatti il primo produttore globale di paste alimentari (con una quota del 24%) e il principale esportatore di pasta di semola, concentrando oltre il 40% del volume degli scambi mondiali. La produzione di pasta di semola secca ha raggiunto nel 2024 un quantitativo di 3,2 milioni di tonnellate, di cui il 60% destinato all’export, facendo della pasta il secondo prodotto più esportato dall’Italia dopo il vino.

Mediamente nell’ultimo decennio il fatturato delle industrie pastarie italiane si è attestato sui 5,9 miliardi di euro, in crescita negli ultimi anni fino a raggiungere gli 8,7 miliardi di euro nel 2024. Una filiera strategica, che nonostante alcune criticità strutturali, continua a trainare l’immagine del made in Italy nel mondo, e che sta puntando sul rafforzamento dei contratti di filiera e della tracciabilità per garantire qualità e competitività. La campagna media integrata si completa anche con una serie di annunci stampa e online su importanti testate nazionali generaliste, sportive e del settore food e con una presenza negli appuntamenti di riferimento del volley italiano, come il Campionato italiano di beach volley.

Proprio a Montesilvano (Pe), tappa Gold del campionato italiano di beach volley, è partito il tour 2025 #Adessopasta che propone quest’anno in cinque località balneari italiane dimostrazioni gastronomiche e giochi interattivi, dedicati alla cultura della pasta. Il tour si conclude il 3 agosto a Marina di Modica in Sicilia, altra tappa gold del Campionato italiano assoluto di beach volley. Alla conferenza hanno preso parte anche il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il presidente Ismea Livio Proietti, il Presidente Fipav Giuseppe Manfredi, il presidente di Unione Italiana Food Paolo Barilla e le tre testimonial azzurre Carlotta Cambi, Ekaterina Antropova e Anna Gray.