

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Nell’ambito del Festival della Cultura Americana, quest’anno dedicato ai 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza americana, al Centro Studi Americani di Roma, si terrà domani l’incontro “250 anni di leadership e innovazione: università e società negli Stati Uniti”. I 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza offrono l’occasione per esplorare il ruolo delle università americane nella formazione della leadership e dell’innovazione del Paese. Dalle origini religiose dei college coloniali del 1600, attraverso industrializzazione, modernizzazione, sfide belliche e lotte per i diritti sociali, istituzioni come Harvard e il MIT hanno avuto un impatto profondo sulla società americana. L’evento analizzerà la loro influenza culturale, politica ed economica e proporrà un confronto con le realtà accademiche italiane, per riflettere su eccellenza, innovazione e ruolo delle università nella società contemporanea. L’evento è aperto al pubblico ma è necessario l’accredito alla mail: event@centrostudiamericani.org

