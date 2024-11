(Adnkronos) - Istanbul, 19/11/2024 - Dal risultato del sondaggio globale effettuato sui passeggeri, la nuova compagnia aerea turca AJet viene riconosciuta come Compagnia low-cost a quattro stelle.

AJet, la nuova compagnia aerea turca low-cost, è stata premiata da APEX (Airline Passengers Eperience), una delle più importanti organizzazioni del settore aeronautico, con il prestigioso riconoscimento APEX Passenger Choice Awards.

A seguito della valutazione da parte di oltre un milione di passeggeri provenienti da tutto il mondo, AJet ha ricevuto il premio come “Compagnia Aerea low-cost a Quattro stelle”, distinguendosi come l’unica compagnia turca in questa categoria a ottenere tale riconoscimento.



APEX è una delle organizzazioni aeronautiche più prestigiose, e premia le compagnie aeree in relazione all’esperienza dei passeggeri. La compagnia aerea turca si è trovata a competere con diverse altre compagnie internazionali, ma è riuscita a distinguersi per avere considerato prima di tutto la soddisfazione dei passeggeri, offrendo al contempo prezzi competitivi e vantaggiosi. Collocata in una categoria che è stata valutata da milioni di viaggiatori, AJet ha ottenuto il titolo di “Compagnia Aerea Low-Cost a Quattro Stelle”, confermando il proprio impegno nel proporre viaggi accessibili, convenienti e di alta qualità.

Dopo avere esordito sul mercato con il primo volo, avvenuto il 31 marzo scorso, sotto il nome di AJet, la compagnia aerea ha ottenuto il primo premio a livello internazionale in soli sette mesi di attività.



Il premio è stato consegnato al vicepresidente di AJet, Fatih Cığal, e al Direttore della Formazione in Cabina Türkan İşyapan Gürbüz, dal CEO di APEX/IFSA Dr. Joe Leader, presso la sede di APEX/IFSA Global Expo, negli Stati Uniti.

Esprimendo il proprio orgoglio nel ricevere un premio così prestigioso, Fatih Cığal, SVP Marketing di AJet, ha commentato: “Siamo onorati di essere stati riconosciuti con uno dei premi più importanti e prestigiosi del mondo. Ringrazio tutti i membri del nostro team per la dedizione dimostrata nell’impegno e nel lavoro svolto per raggiungere questo successo. Ora, la nostra missione è quella di diventare il marchio di riferimento per i viaggi sicuri e convenienti, e per rimanere sempre la scelta migliore per i passeggeri in cerca di voli accessibili”.



Per ulteriori informazioni e approfondimenti su AJet, potete visitare il sito www.ajet.com o seguire le pagine social Facebook, X, YouTube, LinkedIn and Instagram.

Brand & Corporate Communications

advertising@ajet.com