

Roma, 7 ott.-(Adnkronos)- - "La Camera dei Deputati, nel corso dell’esame Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero, ha approvato oggi la richiesta del Partito democratico, votando un emendamento proposto dagli eletti del Pd della circoscrizione Estero Ricciardi, Carè, Di Sanzo e Porta, affinché i comuni italiani debbano rilasciare la Carta di identità elettronica ai propri cittadini residenti all’estero". Così Luciano Vecchi, responsabile Pd per gli italiani nel mondo.

"Una battaglia di dritti e dignità vinta dal Partito democratico a tutela dei milioni di italiani che vivono, lavorano e studiano nel mondo e che rappresentano una risorsa fondamentale per il presente e il futuro dell'Italia", conclude.


