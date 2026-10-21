

Roma, 21 ott.(Adnkronos) - “L’Italia, per la sua posizione geografica, è considerata il front-end di una strategia di sviluppo del digitale per il traffico che arriva dal Medio Oriente e dall’Africa, e quindi diventa naturalmente un posto dove si può crescere.” Lo ha dichiarato Alessandro Talotta, managing director Italia di Digital Realty, intervenendo alla conferenza “Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity”, organizzata da Confassociazioni Digital presso la Camera dei deputati.

“Sicuramente abbiamo un problema di infrastrutture: devono essere di più e rese disponibili per rispondere alla grande capacità di elaborazione richiesta oggi” ha spiegato Talotta.

Per il manager, è quindi necessario che tutti gli attori del settore si impegnino ad accelerare la realizzazione delle nuove infrastrutture. “Mi riferisco ai data center, alla possibilità di creare nuove reti in fibra ottica e, soprattutto, di favorire l’approdo di cavi sottomarini”, ha spiegato, sottolineando che solo attraverso lo sviluppo di questo ecosistema sarà possibile rispondere alla forte domanda di servizi digitali attesa nei prossimi anni.

