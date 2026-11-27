

Roma, 27 nov. - (Adnkronos) -

“Siccome l'evoluzione e lo sprint dell'intelligenza artificiale sono stati così robusti, è difficile che la politica riesca a starci dietro. Quindi, da una parte, si trincera dietro un antico ruolo, cioè quello del regolatore, dall'altra, però, sta cambiando tutto, non solo in termini di lavoro quotidiano”. Lo ha detto Filippo Sensi, membro della Commissione Politiche UE del Senato, Pd al working lunch 'Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l'economia italiana', a Palazzo dell’Informazione a Roma, organizzato in occasione del ciclo di incontri promosso da Adnkronos e Meta, volto ad approfondire il ruolo della tecnologia nella società.

“Faccio un esempio: in Parlamento, nella presentazione dei documenti, interrogazioni e interpellanze, mozioni, l'intelligenza artificiale serve, ma anche, per esempio, in campagna elettorale. Quella prossima che verrà, infatti, sarà la prima campagna elettorale dell'intelligenza artificiale”, conclude Sensi.

