

Bologna, 5 nov. (Adnkronos) - Search On Media Group e Digital Clef annunciano una partnership strategica di lungo periodo che rafforza Search On Consulting, la divisione del Gruppo dedicata alla consulenza, all'AI Transformation, al Digital Marketing e ai servizi di Centro Media Integrato. L'operazione si inserisce in un contesto di profonda evoluzione del mercato, nel quale l'Intelligenza Artificiale sta trasformando i processi aziendali, i modelli organizzativi e le modalità con cui le imprese comunicano, investono e competono. Uno scenario che richiede competenze sempre più integrate e la capacità di accompagnare le aziende dalla definizione delle strategie alla loro concreta realizzazione. In questa direzione, il team di Digital Clef, agenzia di digital marketing attiva da oltre dieci anni e guidata dal Founder Flavio Mazzanti, si integra operativamente con Search On Consulting, portando la struttura complessivamente a 50 professioniste e professionisti specializzati in Intelligenza Artificiale, marketing, comunicazione, media, dati e tecnologia.

La partnership consolida il posizionamento di Search On Consulting come AI Transformation & Digital Agency e Centro Media Integrato, rafforzandone la capacità di rispondere in maniera completa alle esigenze delle imprese attraverso due ambiti complementari: da un lato, la trasformazione dei processi, delle competenze e dei modelli operativi attraverso l'Intelligenza Artificiale; dall'altro, la gestione integrata delle attività di marketing, comunicazione e degli investimenti pubblicitari, con un approccio orientato ai dati, alla tecnologia e alla misurazione dei risultati. Dalla definizione delle strategie di marketing e comunicazione allo sviluppo del brand, dalla pianificazione e gestione dei budget pubblicitari sui media digitali e tradizionali alle attività di advertising, GEO/SEO e performance marketing, fino allo sviluppo tecnologico e all'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei processi aziendali, Search On Consulting riunisce competenze e servizi all'interno di un unico modello operativo, dalla strategia all'esecuzione e alla misurazione dei risultati.

L'obiettivo è consolidare Search On Consulting come uno dei principali riferimenti in Italia per le imprese nei percorsi di AI Transformation, marketing e crescita digitale, con capacità di supporto anche per progetti rivolti ai mercati europei ed extraeuropei. "In Search On Media Group abbiamo costruito negli anni un ecosistema di competenze, tecnologie e professionalità che copre l'intera filiera dell'innovazione digitale e dell'Intelligenza Artificiale, dalla formazione alla consulenza, fino allo sviluppo tecnologico. La partnership con Digital Clef rappresenta un ulteriore passo in questo percorso, rafforzando Search On Consulting e la nostra capacità di accompagnare le imprese nei processi di AI Transformation, nelle strategie di marketing e comunicazione e nella gestione integrata degli investimenti pubblicitari", dichiara Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group. "Questa partnership nasce da una forte complementarietà tra i nostri team e da una visione condivisa sul futuro del mercato. Mettere in comune competenze, esperienze e capacità operative significa poter affrontare progetti sempre più articolati e accompagnare le aziende con maggiore continuità, dalla strategia all'esecuzione.



È un progetto di lungo periodo che apre nuove opportunità per i clienti e per le persone che ne fanno parte", dichiara Flavio Mazzanti, Founder di Digital Clef. L'Intelligenza Artificiale rappresenta uno degli elementi centrali del modello di Search On Consulting, non soltanto come tecnologia applicata alle attività di marketing e comunicazione, ma come leva strategica per trasformare processi, organizzazione, competenze e modelli operativi delle imprese. Dall'analisi dei processi all'individuazione dei casi d'uso, fino allo sviluppo e all'integrazione di soluzioni AI, automazioni e agenti nei flussi di lavoro, Search On Consulting accompagna le imprese nei percorsi di AI Transformation con un approccio integrato, orientato agli obiettivi di business e alla misurazione dei risultati. A rafforzare questa capacità è l'AI & Automation Lab, team trasversale alle diverse aree operative che sviluppa, sperimenta e integra soluzioni di Intelligenza Artificiale nei progetti dei clienti, mettendo in relazione competenze tecnologiche e conoscenza dei processi aziendali. In questo quadro si inserisce anche AgentCy, la piattaforma agentica sviluppata da Search On Media Group per i team digitali di brand, agenzie e freelance.

Attraverso agenti configurati sui dati reali dei progetti e sulle linee guida dei brand, la piattaforma supporta attività legate a Content, SEO e GEO, AI Visibility e Digital Commerce, rendendo più scalabili i processi operativi e mantenendo strategia, configurazione e supervisione nelle mani delle professioniste e dei professionisti. Un ruolo centrale è riservato anche alla formazione aziendale e al change management, attraverso percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze e all'integrazione dell'AI nelle attività quotidiane, affinché l'innovazione tecnologica si traduca in un cambiamento concreto e sostenibile. L'approccio adottato da Search On Consulting considera quindi l'AI Transformation come un processo che coinvolge l'intera organizzazione, dalla governance alla gestione dei dati, dalle attività operative alle relazioni con clienti e mercati. La partnership con Digital Clef rafforza ulteriormente le competenze di Search On Consulting nell'ambito del Digital Marketing, della comunicazione e della pianificazione media, consolidando un modello di offerta in grado di accompagnare le imprese lungo l'intera filiera delle attività di marketing.

La struttura integra competenze di strategia, creatività, branding, GEO/SEO, advertising, performance marketing, marketing automation, Data Intelligence e sviluppo tecnologico, con l'obiettivo di costruire strategie coordinate e misurabili. Un elemento distintivo è rappresentato dal Centro Media Integrato, che consente alle imprese di affidare a un unico interlocutore la pianificazione, la gestione e l'ottimizzazione dei budget pubblicitari attraverso diversi canali e piattaforme. Dalle campagne sui motori di ricerca e sui social media al Programmatic Advertising, dalla pubblicità digitale ai mezzi tradizionali, fino all'Out of Home e al Digital Out of Home, Search On Consulting sviluppa strategie media integrate, coordinando gli investimenti pubblicitari in funzione degli obiettivi aziendali. L'integrazione tra canali online e offline permette di superare una gestione frammentata delle attività di comunicazione, favorendo una visione unitaria degli investimenti, una maggiore coerenza delle strategie e una più efficace misurazione dei risultati.



A sostenere questo modello è l'approccio Data Driven, che considera i dati un elemento strategico fin dalle prime fasi dei progetti, per orientare le decisioni, misurare le performance e individuare nuove opportunità di crescita. Dalla raccolta e organizzazione delle informazioni all'analisi delle performance, dalla costruzione di sistemi di misurazione alla valorizzazione dei dati aziendali, Search On Consulting integra competenze di Data Analytics, Business Intelligence e Intelligenza Artificiale per migliorare la qualità delle decisioni e l'efficacia degli investimenti. AI, marketing, media, creatività, dati e tecnologia diventano così componenti di un'unica strategia, attraverso la quale Search On Consulting può accompagnare le imprese nella trasformazione dei processi e nella crescita del business. Il rafforzamento di Search On Consulting si inserisce nel più ampio percorso di crescita di Search On Media Group, realtà che da oltre vent'anni opera nei settori dell'innovazione digitale e tecnologica, dell'Intelligenza Artificiale e della trasformazione delle imprese. Il Gruppo sviluppa un ecosistema di competenze e attività che spaziano dalla consulenza strategica e tecnologica alla formazione professionale e aziendale, dall'organizzazione di grandi eventi internazionali alla ricerca, all'innovazione e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche.

Tra le principali iniziative promosse dal Gruppo figurano WMF – We Make Future, fiera internazionale dedicata all'Intelligenza Artificiale, alla tecnologia e all'innovazione digitale, e AI Festival, evento dedicato alle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale e alla trasformazione delle imprese e della società. Un modello che mette in relazione imprese, professionisti, startup, investitori, istituzioni e mondo della ricerca, contribuendo alla diffusione delle competenze digitali e allo sviluppo di nuove opportunità di crescita e innovazione. In questo contesto, il rafforzamento di Search On Consulting rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo del Gruppo, con l'obiettivo di mettere a disposizione delle imprese competenze sempre più integrate per affrontare le sfide della trasformazione tecnologica e della competitività sui mercati.

