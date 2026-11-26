

(Adnkronos) - Tra un’intelligenza artificiale sempre più presente nella quotidianità, timori crescenti per il proprio posto di lavoro e una richiesta diffusa di regole, la trasformazione digitale accelera e chiede di essere governata. In questo scenario si inserisce la quarta edizione dell’evento Adnkronos Q&A dedicata all’intelligenza artificiale, che si è tenuta oggi a Palazzo dell’Informazione, in Piazza Mastai a Roma. L’evento dal titolo “DIGITALE, la trasformazione accelera” ha riunito esponenti di governo, istituzioni, imprese, università ed esperti.

A supportare il dibattito, i risultati della rilevazione Adnkronos, condotta dal 9 ottobre al 19 novembre 2026 su un campione non statistico di circa 4.800 rispondenti tra gli utenti del sito e dei canali social di Adnkronos. Ne emerge il ritratto di un’utenza che avverte l’AI sempre più dentro la propria giornata e la usa con crescente frequenza, ma che teme per il proprio lavoro, si sente ancora poco informata e chiede regole. Rispetto alla precedente rilevazione, alcune opinioni si sono spostate in modo sensibile, altre restano salde.

· AI nella giornata, una presenza sempre più percepita – Per il 54% degli utenti c’è molta intelligenza artificiale nella propria giornata, anche se invisibile (era il 47%), per il 32% poca e solo in alcuni aspetti (31%). Scende dal 22% al 14% la quota di chi ritiene che non ci sia.

· Strumenti come ChatGPT, cala chi non li usa mai – Il 34% li usa spesso, più volte al giorno (era il 23%) e il 35% saltuariamente (32%). Chi non li usa mai scende dal 45% al 31%.

· Lavoro, la paura cresce – Il 57% ritiene probabile che l’AI possa togliergli il lavoro, 10 punti in più rispetto al 47% della precedente rilevazione. Il 43% esclude che accadrà (era il 53%).

· Regole, consenso quasi unanime – Per l’89% norme e limiti all’uso dell’AI sono indispensabili (90% nella precedente rilevazione), mentre l’11% dà priorità all’innovazione (10%).

· Informazione, ancora molta confusione – Il 44% non si sente adeguatamente informato su come l’AI influenzerà la propria vita e denuncia molta confusione (48%), il 33% lo è solo in parte (29%) e il 23% si dice consapevole (invariato).

· Competenze, resta una priorità – Per il 68% accrescere le proprie competenze digitali è una priorità (70%), mentre per il 32% se ne può fare a meno (30%).

Aprendo i lavori, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, ha richiamato il rapporto tra democrazia e informazione, “un termometro fondamentale del processo anche cognitivo”, e il ruolo del comparto nell’essersi reso conto per primo “di quanto era delicata la situazione di una guerra cognitiva in corso”. Proprio a sostegno dell'informazione, giunge la proposta per la manovra di destinare “la parte incrementale della web tax” “al sostegno dell’informazione professionale, perché credo che se non facciamo questo, il sistema si impoverisce”.

Per il Sottosegretario con delega al digitale Alessio Butti la sfida è “dare una direzione a questo cambiamento, creare le condizioni perché tutti possano beneficiarne”, con un approccio di “meno norme più visione”, perché “una norma che prova a disciplinare una tecnologia rischia di diventare obsoleta prima ancora di essere approvata”. Da qui l’invito al “pensiero lento”: “Possiamo chiedere alle macchine risposte sempre più rapide, ma a chi governa si chiedono decisioni capaci di durare”.



I panel tematici

I lavori, moderati dai vicedirettori di Adnkronos Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, sono proseguiti con tre panel che hanno coinvolto rappresentanti di associazioni, imprese, università ed esperti. Il primo, “Nuove frontiere, dove sta andando l’innovazione”, ha visto la partecipazione di Flavio Arzarello, Senior Public Policy Manager Meta in Italia; Andrea Buonocore, AI Italy lead di DXC Technology Italia; Francesco Salzano, Head of Business Transformation & Innovation di Sace; Jacopo Cosso, Head of Data Center del Gruppo A2A; Letizia Pizzi, Direttore Generale di Anitec-Assinform; Barbara Quacquarelli, Università Milano Bicocca; Alessandra Romanò, Product & Marketing Director di Sevendata.

Il secondo, “Competenze, formare i talenti per la transizione digitale”, ha visto gli interventi di Elisabetta Scala, Vicepresidente Moige; Maurizio Carmignani, Head of Presales Team di ASC27; Andrea Cafà, Presidente di Fonarcom e Presidente di UniEtic; Marco Morbidelli, CEO di Angelini Academy; Dario Caruso, Deputy Chief Technology Officer di Deas; Ester Dini, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Il terzo, “Dati e AI, le applicazioni di una rivoluzione”, ha coinvolto Marco Casini, Segretario Generale di AUBAC; Flavia Sciannandrone, Head of ICT di SIMEST; Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni; Manuela Cacciamani, AD di Cinecittà; Salvatore Santangelo, Dirigente vicario del Direttore Comunicazione INPS; Massimo Barsotti, CMO/CPO di Eidosmedia; Carlo Dariin, Capo Ufficio Stampa Infocamere.

Adnkronos Q&A è il format di approfondimento di Adnkronos dedicato ai grandi temi di interesse per il Paese. Gli appuntamenti rappresentano uno spazio di confronto tra istituzioni, mondo economico, imprese ed esperti, con dati, analisi e testimonianze per approfondire le trasformazioni in corso e mettere a confronto prospettive e strategie.

